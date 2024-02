Zus van Kate Moss deelt pikante lingeriefoto’s: “WAUW!”

Ook Lottie Moss, de zus van Kate Moss, weet hoe ze Valentijnsdag moet vieren.

En dat zullen haar meer dan 612.000 volgers op Instagram geweten hebben. Geregeld deelt ze ginds nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat was dus ook recent niet anders, toen Lottie Moss onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. Zo zien we de dame in sensuele lingerie poseren bij haar koelkast.

“Happy Valentine’s Day 🎀🩷”, voegt ze beknopt toe. Maar haar fans? Die zijn er als de kippen bij om uitgebreider van zich te laten horen. Dat blijkt uit de vele positieve commentaren die bij de post staan.

“WAUW!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “WAUW”, klinkt het overduidelijk. “Je bent zo knap”, gaat het verder. “Mijn God”, besluit een laatste volger van Lottie Moss nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.