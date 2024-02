Zangeres Lizzo vindt beha niet, dus poseert dan maar zonder: “Je zelfvertrouwen is aanstekelijk!” (video)

De Amerikaanse zangeres Lizzo krijgt heel wat complimenten op een video waarin ze haar nieuwe ondergoedcollectie showt. “Je bent zo mooi op zoveel manieren”, klinkt het in de reacties.

Met Yitty heeft Lizzo een eigen shapewearlijn die ze maar al te graag in de kijker zet. Onlangs lanceerde ze een nieuwe collectie die ze nu zelf toont in een Instagramvideo. De 35-jarige zangeres van onder meer ‘Truth Hurts’ en ‘Rumors’ is te bewonderen in verscheidene setjes, al kampte ze met een probleempje bij het laatste exemplaar. “Ik wilde jullie dit kanten exemplaar laten zien, maar ik vind de beha niet”, lacht ze. Ze loste het dan maar op door haar boezem vakkundig te bedekken met organzabloemen.

Bewondering

Het filmpje lokte inmiddels al meer dan 1.300 reacties uit die grotendeels positief zijn. “Je ziet er fantastisch uit”, “Een natuurlijk lichaam is zo aantrekkelijk”, “Je bent zo mooi op zoveel manieren. Je kent je kracht”, “Het is beter zonder beha. Je zelfvertrouwen is aanstekelijk!”, en “Wow, zo sexy”, wordt er onder meer gereageerd.

Het bewuste fragment is op het einde van onderstaande video te bekijken.

Foto: Instagram