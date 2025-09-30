Zus van Kate Moss daagt Instagram uit met gewaagde outfit: “Adembenemend!” (foto)

Lottie Moss heeft weer wat nieuws gedeeld.

Fans van sexy lingerie en straffe outfits zijn bij Lottie Moss, de zus van Kate Moss, aan het juiste adres. Regelmatig deelt ze op Instagram nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven en dat is ook nu weer niet anders.

Haar meer dan 591.000 volgers krijgen zo onderstaand fotoalbum voorgeschoteld. Daarin zien we Lottie meteen poseren in een gewaagde outfit. En haar fans? Die zijn duidelijk onder de indruk.

“Adembenemend!”

Aan een aardig tempo stromen de lovende reacties binnen. “Adembenemend”, klinkt het. “Wat een icoon”, gaat het verder. “Mooie jurk”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts als je graag meer wil zien.