Halle Berry verbaast fans met bikinifoto: “Je ziet er verleidelijk uit!”

Halle Berry weet haar fans weer te verbazen.

9.1 miljoen mensen volgen de actrice op Instagram. Dan mag je gerust spreken van een waar succes. En om haar trouwe ‘volgelingen’ tevreden te houden, deelt Halle regelmatig wat nieuws uit haar dagelijkse leven.

Dat is ook nu, met onderstaande bikinifoto, weer niet anders. “Looks like I’m going the wrong way, but I’m not… Just going my own way”, schrijft ze inspirerend. En haar volgers? Die laten ook van zich horen.

“Je ziet er verleidelijk uit!”

Aan positieve reacties absoluut geen gebrek. “Je ziet er verleidelijk uit”, klinkt het. “Geweldig”, gaat het verder. “Adembenemende godin”, besluit een laatste fan. Kijk zelf maar even naar wat Halle Berry juist gedeeld heeft!