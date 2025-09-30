Ella Leyers straalt tijdens fotoshoot: “Zo mooi!” (foto’s)

Ella Leyers weet haar fans te verbazen.

De meer dan 300.000 volgers van Ella krijgen regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven voorgeschoteld. En dat is ook nu weer niet anders.

Voor Knack Focus poseerde Ella namelijk voor de lens. En dat levert een reeks prachtige foto’s op. “🖤 In Knack Focus deze week 🖤”, voegt ze gepast toe aan het fotoalbum. Haar fans? Die zijn duidelijk enthousiast.

“Zo mooi!”

Al vlug stromen de eerste, lovende reacties binnen. “Zo mooi”, klinkt het. “JA DADDE 🔥”, gaat het verder. “Prachtige foto’s”, besluit Evi Hanssen nog. Hoog tijd dus om zelf even te kijken. En druk zeker op het pijltje naar rechts als je meer wil zien.