Zita Wauters trekt aandacht met imposant decolleté: “Pure klasse!” (foto’s)

Zita Wauters wordt overladen met positieve reacties op een fotoshoot. “Heel knap, doet me denken aan Brigitte Bardot”, wordt er onder meer gereageerd.

Zita Wauters poseerde onlangs voor een promoshoot van Nespresso. De 20-jarige dochter van Koen Wauters en Valerie De Booser schittert daarop in een elegante outfit met imponerend decolleté. Ze deelde het resultaat van de fotoshoot op Instagram.

Brigitte Bardot

In geen tijd stroomden de positieve reacties binnen. “Prachtige dame, net zoals je moeder”, “Zo naturel mooi”, “Heel knap, doet me denken aan Brigitte Bardot”, “Dit is toch gewoonweg pure klasse!”, “Mooi, mooier, Zita!”, “Wat een godin”, “Je straalt”, en “Wauw, Zita!”, is slechts een greep uit de vele reacties.

Foto: Instagram