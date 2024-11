Gunther Levi openhartig over reden waarom hij uit elkaar is gegaan met zijn vrouw

De Romeo’s-zanger Gunther Levi en zijn vrouw Charlotte hebben een punt achter hun relatie gezet. In een interview gaat hij dieper in op de relatiebreuk. “Nee, er is niemand anders in het spel”, klinkt het.

Na een relatie van vijftien jaar – waarvan acht jaar huwelijk – hebben Gunther Levi (48) en Charlotte (42) besloten om elk hun eigen weg uit te gaan. Na hun breuk gingen ze onlangs toch nog samen op reis naar Nepal. Dat kon omdat ze nog steeds goed met elkaar overeenkomen.

Geen nieuwe liefde

Maar waar liep het dan mis in hun huwelijk? “Awel, ik heb daar zelf niet echt een antwoord op”, legt Gunther uit in Dag Allemaal. “Soms zijn de dingen zoals ze zijn en moet je je daarbij neerleggen”, luidt het. Het feit dat hij heel hard werkt, was niet de boosdoener. “Dat was ook al zo in het begin van onze relatie. En nee, er is ook niemand anders in het spel”, verduidelijkt hij.

Onduidelijke toekomst

De charismatische zanger en acteur vult aan dat hij op dit moment niet goed weet welke richting hij uit wil. “Luister, ik ben altijd iemand geweest die plannen maakt. Ik geef de toekomst vorm in mijn hoofd: wat, wanneer, met wie? Ik teken mijn eigen levensschema uit. Maar op dit moment heb ik geen schema meer. Mijn plan is weg, dus moet ik een nieuw maken. Ik heb geen glazen bol. Ik weet niet wat de toekomst gaat brengen. Of er misschien nog plaats is voor Charlotte in die toekomst? Zonder te zeggen dat ik hoop of denk dat het nog goed komt tussen ons: ik laat de deur op een kier, zoals ik dat met alles in het leven doe. Omdat er ook niks onoverkomelijks is gebeurd. Maar op dit moment is de situatie zoals ze is en we hebben ons daarbij neergelegd”, aldus Gunther.

Eenzaamheid

Een relatiebreuk is een grote aanpassing, ook qua ‘leven’ in huis. Of hij het daar moeilijk mee heeft? “Charlotte en ik zijn eigenlijk al een tijdje uit elkaar. Zij woont al sinds het begin van de zomer apart. Ik ben het dus ergens al gewend. Natuurlijk blijft er altijd een leegte, dat is logisch. Gelukkig heb ik het op dit moment enorm druk met optredens en repetities. Om de week zijn de kinderen ook bij mij en dan is er sowieso leven in huis. Mijn kwaadste periode heb ik achter de rug. Tijdens de zomer vroeg iedereen mij waarom ik er zo moe uitzag en gigantisch vermagerd was. Ik ben toch een kilo of vijf verloren, en ik had al niet veel overschot. Mensen vroegen mij of ik ziek was of stress had, maar ik wou niks zeggen. Dit moest ik alleen verwerken. Hoewel ik de breuk enigszins had zien aankomen, ben je daar nooit echt op voorbereid. Het is ook niet omdat je ziet dat je tegen een muur gaat lopen, dat het geen pijn meer doet als je er effectief tegen knalt”, besluit hij.

Foto: Instagram