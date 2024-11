Leen Dendievel ziet er plots anders uit: “Niet verwacht dat ik dit jaar als brownie zou afsluiten” (foto)

Voormalige ‘Thuis’-actrice Leen Dendievel heeft een kleine metamorfose ondergaan. Ze deelde het resultaat op Instagram. “Mooie haarkleur. Staat je prachtig”, klinkt het lovend in de reacties.

We zijn gewend om Leen Dendievel met blonde lokken te zien, maar nu heeft ze ervoor gekozen om haar kapsel een ander kleurtje te geven. De 40-jarige actrice en schrijfster, die we vooral kennen van haar rol als Kaat Bomans in de Eén-serie ‘Thuis’, ruilde haar blonde haardos in voor een bruin kapsel. “Zoals alles in dit jaar niet was zoals ik het had verwacht (zowel positief als negatief), had ik ook niet verwacht dat ik dit jaar als brownie zou afsluiten”, knipoogt ze bij enkele foto’s op Instagram.

Altijd mooi

De reacties stroomden meteen binnen, met op kop een leuke comment van ‘Thuis’-collega Marleen Merckx (Simonne Backx). “Gooit er een vod over en ge zijt nog altijd schoon”, reageert ze. “Wauw, je staat er echt goed mee!”, “Zo mooi”, “Heel knap! Jij staat echt met alles”, “Mooie haarkleur. Staat je prachtig”, en “Heel mooie warme kleur”, complimenteren andere volgers haar.

Foto: Instagram