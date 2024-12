Zita Wauters reageert voor het eerst na veroordeling voor dronken rijden

Zita Wauters heeft gereageerd op haar veroordeling voor rijden onder invloed. Dat deed ze op Instagram.

Afgelopen woensdag werd Zita Wauters in de politierechtbank van Brugge veroordeeld voor rijden onder invloed. De feiten dateren van 23 juni 2024, toen ze in Oostende een alcoholcontrole voorbijreed en uiteindelijk betrapt werd met 0,74 promille in het bloed. Het verdict van de rechter was een rijverbod van tien dagen en een geldboete van 480 euro. Daarnaast moet ze haar praktisch rijexamen opnieuw afleggen omdat ze haar rijbewijs nog niet langer dan twee jaar heeft en moet ze tevens 200 euro betalen aan het slachtofferfonds.

Lesje geleerd

In een Instagramverhaal reageert de 20-jarige dochter van Koen Wauters en Valerie De Booser voor het eerst op de veroordeling. “Drinken en rijden gaan niet samen. Ik heb mijn lesje geleerd. Dit gebeurt nooit meer. Ik wil oprecht mijn excuses aan iedereen aanbieden”, klinkt het.

Foto: Instagram