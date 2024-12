‘De Buurtpolitie’-actrice Liandra Sadzo straalt in badpak: “Alles staat jou perfect!” (foto)

Liandra Sadzo wordt overladen met complimenten op een vakantiefoto die ze deelde. “Fotomodel”, klinkt het in de reacties.

Liandra Sadzo genoot onlangs van een welverdiende vakantie in Griekenland. De 25-jarige brunette, die we vooral kennen als inspecteur Louise Mertens in ‘De Buurtpolitie’, liet zich verwennen door de zon in een prachtig zwart badpak. “Rare occasion: ik in het zwart… In rouw omdat ik mij er nu echt wel bij neer moet leggen dat de zomer gedaan is hahaha”, knipoogt ze bij de foto.

Lovende reacties

Haar volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Wauw, je ziet er fantastisch uit”, “Prachtig”, “Fotomodel”, “Alles staat jou perfect”, en “Bloedmooie vrouw”, reageren haar volgers lovend.

Foto: Instagram