Dochter van Wesley Sonck showt haar afgetrainde lichaam: “Bloedmooie vrouw!” (foto)

Amy Sonck, de dochter van ex-voetballer Wesley Sonck, krijgt heel wat complimenten op een foto waarop ze in de fitness zit. “Zeer mooi model”, klinkt het onder meer.

Wesley Sonck heeft op Instagram zo’n 55.000 volgers. Zijn dochter Amy heeft hem de afgelopen jaren met verve ingehaald. De 24-jarige blondine zit op Instagram inmiddels aan bijna 200.000 fans. Net als haar vader is ze erg sportief, zo blijkt uit een nieuwe foto waarop ze aan het sporten is en haar fitte figuur toont. “Sweating it out”, schrijft ze erbij.

Model

In de reacties klinkt er alleen maar bewondering. “Succes en prachtige foto, maatje”, “Jij bent een bloedmooie vrouw!”, “Zeer mooi model”, en “Heel leuke foto”, lezen we onder meer. “Amai, sportief! Dat zal wel van geen vreemde komen”, grapt een laatste volger.

Foto: Instagram