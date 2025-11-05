Jamie-Lee Six pakt uit met lingeriefoto’s: “Wow, wat een schoonheid!”

Jamie-Lee Six kan op heel wat bewondering rekenen nadat ze enkele lingeriekiekjes postte. “Prachtige dame!”, luidt het onder meer.

De 27-jarige actrice en influencer poseerde onlangs in een lichtblauw lingeriesetje van het Belgische merk Marie Jo en deelde het resultaat met haar 278.000 volgers. Buiten een lichtblauw hartje voegde ze er niet veel aan toe.

Schoonheid

Haar volgers sparen de superlatieven niet. “Prachtige dame!”, “Mooi lingeriesetje”, “Je bent zo’n knappe vrouw”, “Sexy” en “Wow, wat een figuur en wat een schoonheid!”, klinkt het in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram