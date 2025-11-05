HomeNieuwsEntertainmentJamie-Lee Six pakt uit met lingeriefoto's: "Wow, wat een schoonheid!"
Entertainment

Jamie-Lee Six pakt uit met lingeriefoto’s: “Wow, wat een schoonheid!”

Den B.
Door Den B.
0

Jamie-Lee Six kan op heel wat bewondering rekenen nadat ze enkele lingeriekiekjes postte. “Prachtige dame!”, luidt het onder meer.

De 27-jarige actrice en influencer poseerde onlangs in een lichtblauw lingeriesetje van het Belgische merk Marie Jo en deelde het resultaat met haar 278.000 volgers. Buiten een lichtblauw hartje voegde ze er niet veel aan toe.

Schoonheid

Haar volgers sparen de superlatieven niet. “Prachtige dame!”, “Mooi lingeriesetje”, “Je bent zo’n knappe vrouw”, “Sexy” en “Wow, wat een figuur en wat een schoonheid!”, klinkt het in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram

Vorig artikel
Zita Wauters geniet van avondje uit in stijlvolle outfit: “Hoe knap kan je zijn?!” (foto’s)
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel