Zita Wauters doet monden openvallen in bikini: “Naturel en vrouwelijk” (foto’s)

Zita Wauters geniet momenteel van een tropische vakantie op Ibiza, waar het kwik rond de 30 graden schommelt. De 20-jarige dochter van Koen Wauters en Valerie De Booser deelde een zonnige compilatie van haar leukste momenten: kreeft op het menu, een adembenemende zonsondergang én twee kiekjes waarop ze poseert in een opvallende bikini.

Klasse

En óf haar volgers enthousiast reageren op de foto’s. “Wat een dame!”, “Mooie vakantiefoto’s, je ziet er stralend uit”, “Een mooie naturelle en vrouwelijke vrouw ben je”, “Klasse, topper”, “Wauw, Zita, je ziet er adembenemend knap uit”, en “Prachtige foto’s, lieve Zita. Geniet van je vakantie”, lezen we in de reacties.

