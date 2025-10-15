HomeNieuwsEntertainmentFamke Louise imponeert met gewaagde outfit: "Mooi hoor!" (foto)
Famke Louise imponeert met gewaagde outfit: “Mooi hoor!” (foto)

Wie nog inspiratie zoekt voor een gedurfde outfit, is bij Famke Louise aan het juiste adres.

De Nederlandse dame doet het met meer dan 859.000 volgers bijzonder goed op Instagram. Regelmatig deelt ze daar dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat is ook deze keer weer niet anders.

In onderstaand fotoalbum zien we Famke al meteen in een speciale outfit de revue passeren. “Alles door elkaar, net als m’n hoofd 🤣🍒🫶🏼🎶💇‍♀️🐞”, voegt ze toe aan de lading beelden.

“Mooi hoor!”

Enkele fans hebben ook wat te vertellen over wat ze te zien krijgen. “Mooi hoor”, klinkt het. “Schoonheid”, gaat het verder. “Die eerste foto is zo knap”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf even en druk op het pijltje naar rechts als je ook de overige beelden wil bekijken.

Foto: Instagram

Katja Retsin doet Erik Van Looy blozen: "Je mag zó naast mij komen liggen!" (video)
