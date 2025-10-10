HomeNieuwsEntertainmentZangeres Mel B pakt uit met bikinifoto van 25 jaar geleden: "Knap!"
Entertainment

Zangeres Mel B pakt uit met bikinifoto van 25 jaar geleden: “Knap!”

R
Door R
0

Mel B heeft op Instagram weer wat nieuws gedeeld.

Het is te zeggen: recent heeft ze een foto van vroeger op haar pagina geplaatst. En haar 1.7 miljoen volgers? Die kijken gerust even mee.

We zien een jongere Mel B stralen in bikini. “Hoe kan dit 25 jaar geleden zijn?”, schrijft de dame vol ongeloof bij het prentje. En haar fans? Die hebben heel wat te vertellen, zo blijkt.

“Knap!”

Al vlug stromen de positieve reacties binnen. “Knap”, klinkt het. “🔥🔥🔥”, gaat het verder. “Het is gestoord hoe snel de tijd voorbijvliegt”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf maar even naar wat Mel B gedeeld heeft.

Foto:

Vorig artikel
‘Knapste weervrouw ter wereld’ poseert in mooie lingerie: “Schoonheid!” (foto’s)
Volgend artikel
Sporza-commentator Ine Beyen neemt met deze selfie afscheid van het wielerjaar: “Fantastische vrouw!” (foto)
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel