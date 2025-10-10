Zangeres Mel B pakt uit met bikinifoto van 25 jaar geleden: “Knap!”

Mel B heeft op Instagram weer wat nieuws gedeeld.

Het is te zeggen: recent heeft ze een foto van vroeger op haar pagina geplaatst. En haar 1.7 miljoen volgers? Die kijken gerust even mee.

We zien een jongere Mel B stralen in bikini. “Hoe kan dit 25 jaar geleden zijn?”, schrijft de dame vol ongeloof bij het prentje. En haar fans? Die hebben heel wat te vertellen, zo blijkt.

“Knap!”

Al vlug stromen de positieve reacties binnen. “Knap”, klinkt het. “🔥🔥🔥”, gaat het verder. “Het is gestoord hoe snel de tijd voorbijvliegt”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf maar even naar wat Mel B gedeeld heeft.