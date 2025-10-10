Sporza-commentator Ine Beyen neemt met deze selfie afscheid van het wielerjaar: “Fantastische vrouw!” (foto)

Aan alle mooie liedjes komt een einde.

Zo ook aan het wielerjaar. Dat bevestigt Sporza-commentator Ine Beyen met een nieuwe foto. Op Instagram, waar ze zo’n 65.000 volgers heeft, toont ze wel vaker nieuwe updates uit haar dagelijkse leven. En dat is ook nu niet anders.

Fans krijgen een mooie selfie voorgeschoteld. “Heel vaak in de commentaarcabine mogen zitten dit jaar! Fantastische koersen gezien. Nieuwe gezichten aan de top, onvoorspelbare winnaars en favorieten die hun favorietenrol waar wisten te maken. Ik heb heel erg genoten van het wielerjaar 2025 en verlang stiekem alweer naar de Omloop 🙃”, schrijft ze bij het prentje.

“Fantastische vrouw!”

En of haar volgers genoten hebben van haar werk? Wel… “Fantastische vrouw”, klinkt het. “Jij hebt dat fantastisch gedaan Ine 🙌”, gaat het verder. “Bedankt voor het mooie koersjaar”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even naar wat Ine Beyen gedeeld heeft: