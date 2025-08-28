Anne Hathaway valt van trap tijdens opnames: “Dat zag er pijnlijk uit!” (video)

Dat was even schrikken!

Pijnlijk momentje op de set van de komediedramafilm ‘The Devil Wears Prada 2’ in New York City in de Verenigde Staten. Wanneer Anne Hathaway een trapje afwandelt, breekt haar hak af waardoor ze ten val komt. Gelukkig staat de 42-jarige actrice onmiddellijk weer recht en laat ze weten dat alles oké is met haar.

Professionele reactie

Het filmpje werd duizenden keren bekeken. “Ze ging er heel professioneel mee om”, “Dat zag er pijnlijk uit!”, “Ze had moeten improviseren zodat ze het in de film konden houden”, “Zelfs wanneer ze valt, ziet ze er mooi en gracieus uit”, en “In het begin dacht ik dat het deel uitmaakte van de scène en dat de trap van spons was”, wordt er gereageerd.

Foto: TikTok