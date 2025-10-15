Katja Retsin doet Erik Van Looy blozen: “Je mag zó naast mij komen liggen!” (video)

Sinds 13 oktober kunnen we weer met z’n allen naar ‘De Slimste Mens ter Wereld’ kijken.

En de eerste twee afleveringen zorgden al meteen voor leuke tv. Ook aflevering 3 lijkt een toppertje te worden. Op Instagram pakt het programma uit met een voorproefje. “Wat vind jij van een sixpack?”, vraagt presentator Erik Van Looy aan deelneemster Katja Retsin. “Ik vind dat wel mooi om eens naar te kijken, maar dat moet nu niet meteen naast mij liggen”, reageert ze.

“Je mag zó naast mij komen liggen!”

Een duidelijke boodschap, denkt Erik. “Dan ga ik ook geen moeite doen”, reageert hij met een knipoog. “Maar je mag zo naast mij komen liggen”, laat Katja weten. Het publiek én Erik weten even niet wat ze horen. “Sorry Katja, het is 20 jaar geleden dat iemand dat nog tegen mij gezegd heeft”, aldus Erik. En zo gaat het gelach nog wel even verder. Kijk zelf maar!