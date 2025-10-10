‘Knapste weervrouw ter wereld’ poseert in mooie lingerie: “Schoonheid!” (foto’s)

Yanet Garcia weet haar fans weer aardig te verbazen.

De dame, die door velen de ‘knapste weervrouw ter wereld’ genoemd wordt, doet het met meer dan 13.9 miljoen volgers bijzonder goed op Instagram. Logisch dan ook dat ze daar regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt.

Dat is ook nu weer niet anders. In onderstaand album passeert ze meermaals in mooie lingerie de revue. “Spiegeltje… spiegeltje 🪞”, schrijft ze zelf bij de plaatjes. En haar fans? Die laten van zich horen.

“Schoonheid!”

Aan lovende reacties geen gebrek. “Schoonheid”, klinkt het. “Een ware diamant”, gaat het verder. “😍”, besluit een laatste volger nog. Kijk gerust zelf even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.