Amy De Winter deelt zomerse bikinifoto: “Geweldig plaatje!”

Tussen het grijze weer wat nood aan zon?

Dan moet je blijkbaar in Dubai zijn dezer dagen. Daar is het momenteel nog zo’n fraaie 35 graden. Op Instagram pakt Amy De Winter, bij tv-kijkend Vlaanderen bekend van haar deelname aan ‘The Real Housewives of Antwerp’, uit met een nieuwe post. Dat doet ze wel vaker, want ze heeft maar liefst 91.500 volgers op het populaire sociale netwerk.

Deze keer zien we Amy in bikini genieten op het strand. “Seaside sophistication”, voegt ze zelf kort toe. Haar fans? Die hebben nog wel wat meer te vertellen, zo blijkt nu.

“Geweldig plaatje!”

Al vlug stromen de eerste, lovende reacties binnen. “Geweldig plaatje”, klinkt het. “😍❤️”, gaat het verder. “Top”, besluit een laatste volger kort maar bondig. Kijk zelf maar even: