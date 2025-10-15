Dame probeert door raam naar binnen te kruipen. Maar dan? AUCH! (video)

Vertrekken zonder sleutel van je woning…

Het is en blijft een vervelend voorval. Maar bon, soms gebeurt het nu eenmaal. Dat lijkt ook het geval bij onderstaand tafereel. En wat doe je dan? Slotenmaker bellen en betalen? Of toch maar proberen om binnen te breken in je eigen pand?

Pijnlijke val

Onze hoofdrolspeelster in kwestie koos duidelijk voor optie twee. Met een constructie waarvan de stabiliteit in vraag gesteld kan worden, probeert ze het een klein raampje op de eerste verdieping te bereiken. Dat lijkt aanvankelijk nog te lukken, maar niet veel later gaat het stevig mis. Kijk maar!