Maithé Rivera toont haar fitte lichaam in sportoutfit: “Powergirl!” (foto’s)

Maithé Rivera, de vriendin van Sean Dhondt, is zich volop aan het klaarstomen voor de Italiaanse Ironman, zo blijkt uit enkele sportieve kiekjes die ze deelde.

Binnen drie weken vindt in Cervia, een idyllisch vissersdorp aan de Adriatische Zee, de Ironman 70.3 Italy plaats. Maithé Rivera staat daar aan de start van de loodzware triatlonwedstrijd en heeft er maandenlang keihard voor getraind. De 27-jarige blondine, die vorig jaar voor het eerst mama werd, postte op Instagram enkele foto’s waarop ze in sportoutfit al lopend te zien is. “Het aftellen is begonnen! Ik heb genoten van het proces, zelfs wanneer het zwaar was. Werk, trainen en een baby combineren was niet altijd makkelijk. Maar elk offer zal dat moment aan de finishlijn des te specialer maken!”, schrijft ze erbij.

Steun

In de reacties krijgt Maithé massaal steun van haar volgers, en natuurlijk ook van partner Sean. “Jij gaat dat ZO hard nailen, mijn heldje!”, aldus de 41-jarige zanger en presentator. “Zo trots op jou! Ik zal de zakdoekjes maar meenemen zeker”, “Topper”, “Amai, serieus aan het trainen, powergirl! Je gaat knallen”, en “Yes you can”, klinkt het verder in de reacties.

Foto: Instagram