‘Splinter Cell: Deathwatch’: Sam Fisher terug in actie op Netflix (trailer)

Na meer dan tien jaar afwezigheid maakt eliteagent Sam Fisher eindelijk zijn comeback, maar dit keer op het kleine scherm. De animatieserie Splinter Cell: Deathwatch, geproduceerd door Ubisoft Film & Television, is vanaf 14 oktober 2025 exclusief te streamen op Netflix.

Een moderne, maar trouwe adaptatie

De serie is bedacht door Derek Kolstad, de scenarist achter de John Wick-films, en brengt het iconische universum van Splinter Cell tot leven in animatievorm. Deathwatch blijft trouw aan de geest van de originele games, maar met een eigentijdse twist. De stijl van de serie is geïnspireerd door Japanse animatie, met een visuele aanpak die doet denken aan Ghost in the Shell en de duistere sfeer van Ozark. Strak, intens en cinematografisch.

Sterke stemmencast

Liev Schreiber leent zijn stem aan Sam Fisher en neemt zo de fakkel over van Michael Ironside, die het personage in de games onvergetelijk maakte. Naast hem schittert Kirby Howell-Baptiste als Zinnia McKenna, een jonge agent die Fisher meesleurt in een wereldwijde samenzwering vol intriges, technologie en morele dilemma’s.

Een plot vol spanning

Het verhaal begint wanneer de zwaargewonde Zinnia McKenna toevlucht zoekt bij de teruggetrokken Sam Fisher. Door haar te helpen, raakt Fisher opnieuw verstrikt in een internationale samenzwering die de grenzen van spionage, politiek en ethiek op scherp zet.

Het eerste seizoen telt acht afleveringen van elk ongeveer 22 minuten — kort, intens en ideaal voor bingewatchers. Splinter Cell: Deathwatch belooft een explosieve mix van actie, spanning en morele complexiteit, in ware Kolstad-meets-Ubisoft-stijl. Vanaf 14 oktober 2025 op Netflix.

Via Streamnews.be