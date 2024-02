Zita Wauters deelt droevig nieuws: “Mijn hart is gebroken”

Zita Wauters heeft afscheid moeten nemen van haar hond. Dat deelde ze mee op Instagram. Haar volgers betuigen massaal hun steun.

Treurig nieuws ten huize Wauters: hun hond Jules is overleden. Zita Wauters nam op Instagram afscheid van haar schattige viervoeter met enkele foto’s. “Slaap zacht, mijn allerliefste, dikste vriendje. Ik ga je zo missen. Mijn hart is gebroken om je na 14 jaar te moeten loslaten. Love you forever & always, Julleke”, schrijft de 19-jarige dochter van Koen Wauters en Valerie De Booser. Anderhalf jaar geleden moest de familie Wauters ook al afscheid nemen van hun hond Senna.

Steunbetuigingen

Op Instagram delen heel wat volgers hun steunbetuigingen. “Heel veel sterkte met dit grote verlies. Hij was een hartendief”, “Oh Zita… Heel veel kracht, warmte, troost en liefs met zo’n groot verlies”, “Dikke knuffel, Zita”, en “Het is pijnlijk om je trouwe vriend te moeten afgeven. Heel veel sterkte aan iedereen die Julleke liefhad”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: Instagram