Evi Hanssen geniet in badpak van sauna: “Heerlijk, maar niet met kleding aan” (foto)

Evi Hanssen heeft weer een leuke foto gedeeld op Instagram.

Met een aardige 205.000 volgers doet Evi het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Geregeld pakt ze ginds dan ook uit met gloednieuwe beelden. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaande foto op haar pagina plaatste.

We zien Evi Hanssen in badpak genieten in de sauna. “Zwemmen in open water maakt me trouwens nederig. Nederig tegenover de natuur, de aarde en het leven zelf. Ik voel me gedragen door het water, maar kan meteen ook alles relativeren. Want hoe groot mijn sprong ook is, uiteindelijk is mijn dobberende lichaam niet meer dan een piepklein korreltje zeezout in die oneindig grote oceaan. En dat vind ik een bijzonder geruststellende gedachte”, citeert ze een stuk uit haar boek ‘Ergens Onderweg’. Evi’s fans? Die laten ook aardig van zich horen.

“Heerlijk, maar niet met kleding aan”

Behoorlijk vlot stromen de reacties nu binnen. “Sauna is heerlijk, maar niet met kleding aan”, klinkt het. “Mooi verwoord”, gaat het verder. “😍😍😍”, besluit een laatste volger van Evi Hanssen nog. Het is dus weer hoog tijd om zelf eens te kijken waar velen zo positief over zijn.