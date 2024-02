Klaasje (ex-K3) poseert in bikini onder de douche: “Knapperd!”

Klaasje Meijer heeft een prachtige vakantiefoto gedeeld waarop ze heel wat complimenten krijgt. “Mooiste lichaam ooit”, klinkt het in de reacties.

Met een kleurrijke foto blikt Klaasje Meijer op Instagram terug naar haar vakantie vorig jaar in de Braziliaanse badplaats Jericoacoara. Op het kiekje geniet de 28-jarige voormalige K3-zangeres, die in 2021 vervangen werd door Julia Boschman, in bikini van een verfrissende douche. “By far allermooiste vakantie ooit”, droomt ze terug naar die mooie tijd.

Superlatieven

De reacties bleven allerminst uit en zijn erg positief. “Je ziet er goed uit, Klaasje”, “Knapperd!”, “Zo’n douche wil ik ook in mijn tuin hebben”, “By far mooiste lichaam ooit”, en “Prachtig!”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram