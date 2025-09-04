Zangeres Shakira poseert in bikini op het strand: “Goddelijk lichaam!” (foto’s)

Bij een leuke tijd horen dito foto’s.

Dat vindt ook Shakira. De zangeres, die maar liefst 93.1 miljoen Instagram-volgers heeft, deelt regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat is ook nu weer het geval.

We zien Shakira meermaals poseren op het strand. “Wild op een strand in Mexico”, schrijft ze bij het album. En haar fans hebben duidelijk ook wat te zeggen over wat ze zien.

“Goddelijk lichaam!”

Lovende reacties stromen binnen. “Goddelijk lichaam”, klinkt het. “De schattigste zeemeermin ❤️”, gaat het verder. “Je wordt elke dag jonger 😍”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.