Lenige Joke van de Velde toont in badpak even wat ze kan: “Topvrouw!”

Op het strand even tonen wat je kan?

Da’s een goed plan, als we Joke van de Velde mogen geloven. Op Instagram, waar ze maar liefst 70.500 volgers heeft, deelt de dame wel vaker beelden uit haar dagelijkse leven. En dat was ook recent niet anders.

Zo zien we in onderstaand album al meteen een lenige Joke van de Velde aan het werk. “As August has come to an end, a little recap☀️⛱️😎”, schrijft ze bij de foto’s die ze in augustus gemaakt heeft. En haar fans? Die genieten er duidelijk van.

“Topvrouw!”

Al snel stromen de lovende reacties binnen. “Topvrouw”, klinkt het. “Mooie foto’s, Joke”, gaat het verder. “😍”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even en druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer te zien.

Foto: Instagram

