Miss België Karen Jansen maakt indruk met deze badpakfoto’s: “Amai!”

Op Instagram weet Karen Jansen haar fans weer te verbazen.

Met niet minder dan 31.900 volgers doet de huidige Miss België het uitermate goed op het populaire sociale netwerk. Sporadisch deelt ze daar dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat is ook nu weer niet anders.

We zien Karen meermaals in badpak poseren in bad. “Relaxing in the bath for a fun photoshoot”, schrijft ze onder andere bij het fotoalbum. En haar fans? Die zijn ook bereid van zich te laten horen.

“Amai!”

Aan enthousiaste reacties geen gebrek. “Amai”, klinkt het. “Mooi”, gaat het verder. “Prachtige foto’s”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.