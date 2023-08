Zangeres Mel B poseert in bikini: “Wauw!” (foto)

Op Instagram pakt ‘Spice Girls’-zangeres Mel B uit met een straffe foto.

Met maar liefst 1.5 miljoen volgers doet Mel B het meer dan goed op het populaire sociale netwerk. Uiteraard zorgt de zangeres er dan ook voor dat haar trouwe fans geregeld nieuwe beelden voorgeschoteld krijgen. Dat was ook recent niet anders, toen de dame onderstaand beeld op haar pagina plaatste. Zo zien we Mel B in bikini naast het zwembad genieten van de zon. “Oh hoe ik je gemist heb”, voegt ze zelf kort toe. Daarmee lijkt ze, als we de hashtags mogen geloven, naar de zon en zonnen te verwijzen. Haar vele volgers? Die laten nu ook van zich horen en reageren massaal op het zomerse tafereel.

“Wauw!”

Want in geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Wauw”, klinkt het. “Absoluut prachtig”, gaat het verder. “Je moet meer muziek maken”, smeekt een laatste volger nog. Kijk zelf maar even: