Jitske Van de Veire geniet in bikini op het strand: “Prachtig!” (foto)

Jitske Van de Veire is op vakantie. En dat zullen haar fans geweten hebben!

Want wie Jitske Van de Veire volgt op Instagram, ziet ginds dezer dagen geregeld nieuwe vakantiefoto’s de revue passeren. Met meer dan 62.000 volgers doet Jitske het ook lang niet slecht op het populaire sociale netwerk. En dan drukken we ons uiteraard weer zeer zacht uit. Het zal dan ook niemand verbazen dat ze ginds geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt. Zo pakte ze recent uit met onderstaand prentje. We zien Jitske op het strand in bikini genieten. “🌊”, geeft ze als enige uitleg bij het plaatje. Maar haar fans? Die hebben wel wat meer te vertellen over wat ze juist te zien krijgen.

“Prachtig!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Prachtig”, klinkt het. “Leuke foto”, gaat het verder. “Goed smeren”, besluit een laatste volger nog. Dat is misschien inderdaad geen slecht plan. Kijk zelf maar even: