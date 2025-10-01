Sarah Puttemans poseert in elegante outfit: “Prachtig!” (foto’s)

Modefans zijn bij Sarah Puttemans weer aan het juiste adres.

De dame, die een relatie heeft met Viktor Verhulst, doet het met meer dan 292.000 volgers bijzonder goed op Instagram. Het is dan ook logisch dat ze daar regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt.

Ook nu zien we Sarah de revue passeren in een elegante, zwarte outfit. “A dreammm to attend the Sportmax show 🖤”, voegt ze als uitleg toe. Haar fans hebben echter nog heel wat meer te vertellen over wat ze juist te zien krijgen.

“Prachtig!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Prachtig”, klinkt het. “So cool 😎”, gaat het verder. “Niet normaal😍”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.