HomeNieuwsEntertainmentSarah Puttemans poseert in elegante outfit: "Prachtig!" (foto's)
Entertainment

Sarah Puttemans poseert in elegante outfit: “Prachtig!” (foto’s)

R
Door R
0

Modefans zijn bij Sarah Puttemans weer aan het juiste adres.

De dame, die een relatie heeft met Viktor Verhulst, doet het met meer dan 292.000 volgers bijzonder goed op Instagram. Het is dan ook logisch dat ze daar regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt.

Ook nu zien we Sarah de revue passeren in een elegante, zwarte outfit. “A dreammm to attend the Sportmax show 🖤”, voegt ze als uitleg toe. Haar fans hebben echter nog heel wat meer te vertellen over wat ze juist te zien krijgen.

“Prachtig!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Prachtig”, klinkt het. “So cool 😎”, gaat het verder. “Niet normaal😍”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.

Foto: Instagram

Vorig artikel
Klaasje Meijer openhartig na deelname ‘Special Forces’: “Intens om terug te zien.” (foto’s)
Volgend artikel
Zangeres Maan verbaast fans met doorzichtige jurk: “Schoonheid!” (foto’s)
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel