Het is kommer en kwel in showbizzland. Corona heeft voor een domper op de normale feestvreugde gezorgd bij een pak artiesten, niet in het minst bij Christoff. Hij ziet zijn eindejaarsclimax als sneeuw voor de zon verdwijnen. “Nooit leuk om aan je spaargeld te zitten”, zo vertelt hij openhartig aan Primo.

”Door Covid-19 zijn meer dan twintig kerstconcerten in het water gevallen. Jammer, want ik kijk daar elk jaar naar uit. Je moet weten dat ik voor mijn kerstconcerten zing in iconische kerken als de Basiliek van Koekelberg of de kathedraal in Ieper”, aldus Christoff. “Ik heb ook helemaal niet gespaard voor een situatie als deze, maar voor mijn oude dag.”

Bidden

Toch helpt zijn geloof hem wel deze periode door te komen. “Ik bid dagelijks dat corona snel voorbij zal zijn. Ik ben ook blij dat alle elf familieleden die met het coronavirus besmet raakten er goed vanaf gekomen zijn. Ik heb het gevoel dat mijn familie en ik dankzij mijn geloof toch een beetje beschermd zijn. Ik bid dus niet alleen voor mezelf, maar ook voor iedereen die me dierbaar is.”

Foto: Instagram Christoff