Flo Windey geniet in bikini van de zon: “Mooi!” (foto’s)

Bij een leuke tijd horen dito foto’s.

Dat vindt ook Flo Windey, als we haar Instagram-pagina even bekijken. Met niet minder dan 82.900 volgers doet de presentatrice het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Het is dan ook logisch dat ze haar trouwe fans daar geregeld nieuwe updates meegeeft.

Deze keer dus een reeks zomerse vakantiefoto’s. “Blij om te bestaan (het is zomer)”, voegt ze kort toe. En haar volgers? Die hebben ook wat te vertellen, zo blijkt!

“Mooi!”

Aan positieve reacties geen gebrek. “Mooi”, klinkt het. “Jij bent prachtig ❤”, gaat het verder. “Geniet van de zomer”, besluit een laatste fan. Kijk maar even en druk op het pijltje naar rechts om de overige beelden te zien.