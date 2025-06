‘Gossip Girl’-actrice Elizabeth Hurley poseert poedelnaakt: “Nog nooit zo’n knappe 60-jarige gezien!”

Elizabeth Hurley heeft haar 60ste verjaardag in stijl gevierd. Ze poseerde op Instagram volledig uit de kleren…

Dinsdag mocht Elizabeth Hurley 60 kaarsjes uitblazen. De Britse actrice – bekend uit onder meer de ‘Austin Powers’-films en ‘Gossip Girl’ – besloot haar verjaardag extra in de verf te zetten met een opvallend kiekje. “Gelukkige verjaardag aan mijzelf! Dit jaar is nu al een wilde rit geweest: mijn 30ste jaar bij de Estée Lauder Companies, mijn 30ste jaar als wereldwijd ambassadeur van de Breast Cancer Campaign, het 20-jarig jubileum van Elizabeth Hurley Beach en… ik ben verliefd. Ik voel me ontzettend gezegend en dankbaar dat ik de beste vrienden en familie ter wereld heb. Foto genomen vanmiddag… in mijn geboortekostuum”, glundert ze op Instagram.

Perfectie

Haar meer dan drie miljoen volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “De meest sexy vrouw op de planeet”, “Ik heb nog nooit zo’n knappe 60-jarige gezien. Gelukkige verjaardag”, “Altijd even mooi”, “Perfectie”, en “Wow, echt prachtig! Je ziet er fantastisch uit en veel jonger dan 60! Gelukkige verjaardag, Elizabeth!”, wordt er gereageerd.

Foto: Shutterstock