Ellen Callebout openhartig over eerste ontmoeting met Gert Verhulst: “Ik zat in een andere wereld”

Ellen Callebout, de vrouw van Gert Verhulst, blikt in ‘Viva La Feta’ terug op de begindagen van hun relatie. “Ik heb Gert in het begin nog moeten googelen”, lacht ze.

Zestien jaar geleden leerden Ellen en Gert elkaar kennen, en begonnen ze een relatie. Tien jaar later – in 2019 – stapten ze in het huwelijksbootje. In ‘Viva La Feta’ herbeleeft de 47-jarige onderneemster haar eerste momenten met haar man.

Naam opzoeken

Wanneer Jani Kazaltzis haar vraagt of het niet speciaal was om een bekende man te daten, antwoordt ze openhartig: “Ik was daar vroeger totaal niet mee bezig. Ik heb Gert in het begin nog moeten googelen. Ik wist wel dat hij van Samson was, maar voor de rest wist ik niet wat die mens nog deed. Of dat hij samen geweest was met Karen Damen, dat is allemaal aan mij voorbijgegaan. Ik heb dat allemaal precies niet meegemaakt. Ik zat in een andere wereld. Maar nadat ik hem opzocht, ben ik wel wat dingen te weten gekomen”, aldus Ellen.

Goede omzet

Jani noemt Gert een behoorlijk imposant man, bekend of niet. Maar dat gevoel had Ellen niet echt. “Ik had dat niet. Hij kwam bijna elke dag over de vloer in mijn restaurant. Na een show kwam hij koffiedrinken en pasta eten. Ik dacht dat hij dat deed omdat het dichtbij was, maar eigenlijk was dat voor mij. Hij wilde ook nooit alleen komen. Er moest altijd iemand bij zijn. Maar ik heb er wel goed aan verdiend toen. Dat was goed voor de omzet”, besluit ze.