Joke van de Velde verbaast fans met bikinifoto: “Prachtige vrouw!”

Ook Joke van de Velde geniet dezer dagen van de zon.

Dat durven we toch te stellen wanneer we, net als 70.300 andere volgers, haar Instagram-pagina bekijken. Want daar pakt de voormalige Miss België nu uit met een mooi prentje.

Zo zien we de dame volop in bikini van de zon genieten. “Sunny skies chase the blues away”, klinkt het haast filosofisch. En haar fans? Die zijn ook niet verlegen om nog wat toe te voegen.

“Prachtige vrouw!”

Razendsnel stromen de lovende reacties binnen. “Prachtige vrouw”, klinkt het. “Geniet ervan”, gaat het verder. “Mooie foto”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even naar wat Joke van de Velde gedeeld heeft.