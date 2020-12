In een openhartig interview met Story heeft ‘First Dates’-barman Bram Van Geert wat meer uit de doeken gedaan over zijn nieuwe business én zijn relatie met vrouw Lien.

De 32-jarige Van Geert stelde ook in het laatste seizoen van het bekende datingprogramma de kandidaten op hun gemak. Vlotte babbel, vlotte service, geen wonder dus dat hij zélf een bar opent in Antwerpen, genaamd ‘Quotes’. “Mensen snakken ernaar om weer buiten te komen en Antwerpen is dé plek om nieuwe adresjes te ontdekken. Mijn bekendheid is mooi meegenomen, want ik zal zelf achter de bar staan”, zo vertelt hij aan Story.

”Twee à drie keer per week”

Ook op liefdesvlak gaat het hem voor de wind. Dit jaar trouwde hij nog met ‘zijn Lien’. Of zij snel jaloers is? “Nee, toch niet. Anders waren we nooit getrouwd, want dat geeft toch blijk van weinig vertrouwen in de ander. En de dag dat we iets missen in onze relatie, zullen we dat zeggen tegen mekaar, en vervolgens zien wat we eraan kunnen doen. Seks is bijvoorbeeld niet het belangrijkste aspect, maar anderzijds zou ik ook weer niet samen kunnen zijn met iemand die maar één of twee keer per maand wil vrijen. In een ideaal scenario is dat toch twee à drie keer per week. Het is trouwens bewezen dat een man z’n libido lager wordt met de jaren, terwijl dat van een vrouw stijgt. Dat zou dus later voor problemen kunnen zorgen… Maar nu zit alles goed, hoor. Geen klachten”, zo besluit hij.

Foto: Instagram Bram Van Geert