Actrice Sofía Vergara poseert halfnaakt in de zon: “Mooiste vrouw ter wereld” (foto)

Sofía Vergara pakt op Instagram uit met een gewaagd kiekje. “Hoe kan ze er op 52 nog zó uitzien?!”, klinkt het in de reacties.

Sofía Vergara ken je wellicht als de Colombiaanse drugsbarones Griselda in de gelijknamige Netflix-serie. En anders zag je haar misschien al aan het werk als jurylid in ‘America’s Got Talent’. Op Instagram postte de 52-jarige Colombiaanse actrice een opvallende foto. Zo zien we haar zonnen zonder bovenstukje aan. “De zomer is begonnen!”, glundert ze.

Unieke schoonheid

Met maar liefst 35 miljoen volgers mag het niet verbazen dat de reacties binnenstromen. En die zijn stuk voor stuk positief. “Je bent zo mooi”, “Zij is een unieke schoonheid”, “Mooiste vrouw ter wereld”, “Hoe kan ze er op 52 nog zó uitzien?!”, en “Sofía probeert het internet te breken”, lezen we in de reacties.

Foto: Shutterstock