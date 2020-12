Boeiend interview in Humo deze week met onder meer Pedro Elias en Evi Hanssen. Ze blikten terug op een turbulent 2020 en ook de hele hetze rond de naaktvideo’s van drie Bekende Vlamingen was even het gespreksonderwerp.

Over ’sokkengate’, zoals Humo het noemt, is al veel gezegd en geschreven. Dit jaar kwam Hanssen nog op de proppen met het televisieprogramma ‘Help! Mijn borsten staan online’, waarin ze de gevaren van sexting uit de doeken deed. Ze vertelde aan Humo: “Het maffe is dat die BV’s werden veroordeeld, terwijl diezelfde criticasters enkele maanden eerder nog vol afschuw naar het bedrog in mijn programma hadden gekeken: ‘Ocharme, die meisjes!’. Ik ben ongeveer de enige die die bewuste filmpjes niet heeft gekregen. Wellicht omdat mensen weten dat mijn eerste reactie was geweest: ‘Jullie weten toch dat dit strafbaar is, he?’”

”Nooit doorgestuurd”

Pedro Elias gaf in datzelfde interview eerlijk toe ze wel gekregen te hebben. “Maar er is een verschil tussen ze ontvangen en ze verspreiden. Ik heb ze alleen zien opduiken in een WhatsApp-groep. En ik heb ze nooit doorgestuurd.” Waarop Hanssen zich afvroeg: “Heb je wie ze wel doorstuurde, laten weten: ‘Dit is niet oké’”? Elias moest bekennen dat hij dat niet had gedaan.

Foto: Facebook Pedro Elias