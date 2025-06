Zwangere Klaasje (ex-K3) toont haar bolle buik: “Nog eventjes!” (foto’s)

Op Instagram heeft Klaasje Meijer weer wat leuks gedeeld!

Het voormalige lid van K3 doet het met meer dan 342.000 volgers uitermate goed op het populaire sociale netwerk. Regelmatig deelt ze daar dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat is ook nu weer niet anders.

In totaal plaatst Klaasje, die momenteel zwanger is, twee selfies op haar pagina. En vooral bij het tweede beeld valt haar buikje goed op. “Hitte, musiceren en schmutzige WC selfie, hoe is jullie vrijdag?😰”, schrijft ze bij het album. En haar fans? Die laten van zich horen.

“Nog eventjes!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Nog eventjes”, klinkt het. “Wat ben je mooi”, gaat het verder. “Prachtige foto’s”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.