Wendy Van Wanten deelt sensuele burlesque-foto: “Prachtige dame!”

Wendy Van Wanten heeft een opvallend kiekje gedeeld waarop ze alleen maar lovende reacties krijgt.

Wendy Van Wanten heeft op Instagram een leuke foto uit de oude doos gepost. De 65-jarige zangeres poseerde ooit in ware burlesquestijl, in dit geval in een zwart-rode outfit met speelse versieringen. “Burlesque ❤️”, houdt ze het kort in de beschrijving.

Complimenten

Haar 35.000 volgers? Die vinden het kiekje meer dan bewonderenswaardig. “Niet alleen de buitenkant is mooi maar ook de binnenkant”, “Wauw! Prachtige foto, prachtige dame!”, en “Heel knap”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram