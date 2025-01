Wendy uit ‘Blind Getrouwd’ bevallen van eerste kindje: “Onze harten zijn gevuld”

Wendy Dirven is mama geworden van haar eerste kindje. Dat maakte ze bekend op Instagram.

Heuglijk nieuws ten huize Wendy Dirven en haar partner Maikel. De twee zijn mama en papa geworden van een zoontje dat luistert naar de naam Finn. Het kindje werd geboren op 23 december, maar ze delen het nieuws nu pas aan de buitenwereld. “Onze harten zijn gevuld, ons zoontje Finn is geboren. Wij genieten volop van deze bijzondere tijd in ons coconnetje”, glundert de 36-jarige stewardess uit Antwerpen die in 2018 meedeed aan ‘Blind Getrouwd’.

Felicitaties

Haar volgers overladen haar met felicitaties. “Proficiat! Geniet van jullie nieuwe gezinnetje! Wat een prachtig kerstcadeau”, “Oooh hij is er! Dikke proficiat met jullie prachtige zoontje! En wat straal je”, “Heel mooie naam en super knap baby’tje!”, en “Oh proficiat! Prachtkind”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: VTM