Zwangere Marthe van K3 lokt reacties uit met foto: “Ik wacht hier al het hele jaar op”

Marthe De Pillecyn heeft een opvallend kiekje gedeeld op Instagram. Ze verwijst daarmee naar de ‘commotie’ van vorig jaar.

Even terug naar Kerstmis en Nieuwjaar van vorig jaar. Marthe De Pillecyn postte toen op Instagram een foto waarop ze een champagneglas gevuld met water vasthad. Heel wat fans insinueerden toen dat het 28-jarige K3’tje wel in verwachting moest zijn. Dat was echter niet het geval en dat maakte ze even later duidelijk met een nieuwe foto waarop ze wél bubbels aan het drinken was.

Knipoog

Fast forward naar vandaag. Inmiddels is Marthe wél zwanger, hoogzwanger zelfs. Op Instagram deelde ze opnieuw een foto waarop ze een glaasje drinkt, mét water erin. Een subtiele knipoog dus naar de ‘ophef’ van vorig jaar. “Beste wensen voor 2025! Op naar een spannend jaar vol verrassingen”, schrijft ze bij het kiekje.

Langverwachte foto

Haar volgers kunnen haar humor wel smaken. “Oh, je drinkt water, ben je zwanger?”, lacht iemand. “De traditie toch volgehouden met het water”, knipoogt een andere volger. “Ik wacht al het hele jaar op deze foto”, “Zwanger zijn staat je goed! Mooie vrouw”, en “Gelukkig Nieuwjaar en alvast een vlotte bevalling”, wordt er nog gereageerd.

Foto: Instagram