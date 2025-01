‘BGT’-jurylid Amanda Holden gaat in zomerse outfit het nieuwe jaar in: “Je gaat het internet breken!” (foto)

‘Britain’s Got Talent’-jurylid Amanda Holden heeft het nieuwe jaar alvast op een speciale manier ingezet. “Ik krijg het al koud door gewoon naar de foto’s te kijken”, klinkt het bij haar volgers op Instagram.

Amanda Holden heeft enkele opvallende kiekjes gedeeld op Instagram. De 53-jarige radiopresentatrice bij de Britse zender Heart poseerde in zomeroutfit midden in een sneeuwlandschap. “Laten we ervoor gaan! 2025”, glundert ze bij de foto’s.

Te koud voor outfit

Haar 2,3 miljoen volgers reageren vol verbazing én bewondering. “Brrrrr”, “Straks gaat de sneeuw nog smelten”, “Wat zie je er fantastisch uit”, “Je gaat het internet breken!”, “Ik krijg het al koud door gewoon naar de foto’s te kijken”, en “Gelukkig Nieuwjaar, Amanda!”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram