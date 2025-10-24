‘Wednesday’-actrice Jenna Ortega straalt in behaloze outfit: “Je bent pure magie” (foto’s)

Jenna Ortega trok alle aandacht tijdens het Academy Museum Gala 2025. “Je ziet er adembenemend uit”, klinkt het in de reacties.

Onlangs vond in Los Angeles het Academy Museum Gala 2025 plaats. Zoals gewoonlijk passeerden er weer heel wat bekende gezichten de revue, niet in het minst Jenna Ortega. De 23-jarige actrice – die wereldberoemd werd door haar rol als Wednesday Addams – viel extra hard op met haar outfit, een pareltje van de New Yorkse ontwerpster Grace Ling. Het ging om een tweedelige outfit, bestaande uit een bruine satijnen maxirok en een donkermetalen borstplaat.

Muze

De Amerikaanse actrice plaatste achteraf enkele foto’s ervan op Instagram, waar haar bijna 40 miljoen volgers de superlatieven niet sparen. “Echt zo verbluffend, gewoon… wauw”, “Je bent zó, zó mooi!”, “Prachtige muze”, “Je bent pure magie. En ik heb geluk dat ik dat mag meemaken”, “Koningin”, “Je bent zo’n mooie en ongelooflijke actrice. Ik hou enorm van je werk en bewonder je” en “Je ziet er adembenemend uit”, aldus haar fans.

Foto: Shutterstock