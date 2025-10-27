Valerie De Booser deelt deze mooie foto met dochter Zita niet zomaar: “Twee toppers!”

Op Instagram heeft Valerie De Booser wat nieuws gedeeld.

En dat doet ze wel vaker, want ze heeft maar liefst 142.000 volgers op het populaire sociale netwerk. Deze keer niet ‘zomaar’ een prentje, maar eentje met haar dochter Zita Wauters mee in de hoofdrol.

“Dochter én partner in crime sinds dag één en voor altijd👯‍♀️. Wat een cadeau om niet alleen je mama, maar ook je beste vriendin te mogen zijn. Happy 21 baby! Love you always 😘🥳”, schrijft ze bij haar post. En haar fans? Die zijn er ook weer snel bij.

“Twee toppers!”

Aan een niet onaardig tempo stromen de lovende reacties én felicitaties binnen. “Twee toppers”, klinkt het. “Prachtig samen”, gaat het verder. “Gelukkige verjaardag”, besluiten velen nog. Kijk zelf maar even.