Måneskin-bassiste pakt uit met pikante foto’s: “Geen woorden voor!”

Victoria De Angelis heeft enkele opvallende kiekjes gedeeld op Instagram. “Wat ben jij knap!”, klinkt het in de reacties.

Victoria De Angelis is niet alleen de bassiste van de Italiaanse rockband Måneskin, maar ook dj. Onlangs etaleerde ze haar draaikunsten in Japan, waar ze op heel wat bewondering kon rekenen. De 25-jarige muzikante blikte met enkele gewaagde foto’s terug op haar Japanse avontuur. Zo poseert ze in lingerie in bed en liet ze ook achter de draaitafels weinig aan de verbeelding over.

Uniek

Het mag niet verbazen dat de kiekjes bij haar fans in de smaak vallen. “Je bent de perfectie! Je bent uniek, prachtig en onnavolgbaar”, “Ongelooflijk… Geen woorden voor!”, “Zo mooi, zo glamoureus. Vic Superstar”, “Verdorie, wat ben jij knap!” en “Jij bent gewoonweg perfect”, lezen we in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram