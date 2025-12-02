Astrologe onthult zes dagen in 2026 waarop je de meeste kans hebt op liefde

Een bekende astrologe voorspelt dat zes specifieke data in 2026 extra liefdevol worden.

We zijn begonnen aan de laatste maand van 2025, dus kunnen we al even vooruitblikken op 2026. Daarin zitten volgens celebrity-astrologe Inbaal Honigman zes ultieme liefdesdagen, op basis van de stand van de sterren. Leuk voor koppels die hun liefdesleven willen boosten of singles die de liefde van hun leven hopen tegen te komen.

Twee keer december

Honigman deelde haar inzichten met Slingo’s AR Rooftop Chase. Hieronder lijsten we de bewuste dagen voor je op.

18 februari 2026

De start van het Vissen-seizoen, meteen na een zonsverduistering. De zon, de maan, Mercurius én Venus staan allemaal in Vissen. Volgens Inbaal: perfect voor liefdesverklaringen en grote romantische dromen.

10 maart 2026

Jupiter stopt eindelijk met retrograde gaan. Alles wat vastzat – geld, geluk, plannen – komt weer in beweging. Als je iets luxueus wil kopen of een romantisch tripje wil boeken: dit is het ideale moment.

16 mei 2026

Zon en maan staan samen in Stier, en ook Mercurius schuift mee aan tafel. Een warme, gezellige dag die volgens Inbaal ideaal is voor date nights in een chic restaurant of een romantisch uitstapje binnenshuis.

28 augustus 2026

Volle maan in Vissen + maansverduistering = stevige astrologische reset. In het nuchtere Maagd-seizoen wordt dit een perfect moment voor grote stappen: een aanzoek, gaan samenwonen, of eindelijk dat gesprek dat al lang moest gebeuren.

4 december 2026

Venus staat in Weegschaal – hét lovesign – en de maan doet gezellig mee. Een droomdag voor koppels die zin hebben in een elegante, rustige getaway.

26 december 2026

Tweede Kerstdag krijgt een romantisch tintje: Mercurius verhuist naar Steenbok en maakt het de ideale dag om plannen te smeden. Vakantie boeken? Huisje bezoeken? Trouwkaartjes kiezen? Doen!

Foto: Shutterstock