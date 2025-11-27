Véronique De Kock doet plots gênante ontdekking tijdens live-uitzending: “Dat kan toch niet?!” (video)

Op de Instagram-pagina Nostalgie zien we Véronique De Kock met schaamrood op haar wangen.

Samen met Sander Vandenhende presenteert Véronique daar tijdens de werkweek de ochtendshow. “Bon, ik start dan wel verkeerde jingles, maar jij zit hier te frullen aan je broek. Heb jij rode mieren in je broek zitten? Wat is er aan de hand?”, opent Sander onderstaand fragmentje.

“Ik durf het niet te zeggen… Ik was de hele tijd met mijn handen in mijn zakken bezig toen jij het nieuws aan het lezen was. En ik vond dat mijn broek redelijk breed zat. Redelijk losjes”, begint Véronique haar uitleg.

Vestimentair foutje…

“Ik dacht: ben ik nu zo afgevallen? Dat kan toch niet? Dus ik kijk in mijn broek, op die randjes. En ik zie ineens dat ik de broek van mijn zoon aanheb”, gniffelt ze verder.

“Allez! Hoe kan dat?!”, vraagt Sander zich luidop af. “Ik weet het ook niet! Die lag in mijn kast. Ik denk dat de poetsvrouw zich vergist heeft van kast”, reageert de presentatrice. “Dus jij kan in de broeken van je twaalfjarige zoon?”, vult Sander vol ongeloof aan. “Ja, duidelijk ja… Maar hij niet meer in de mijne. Dat is ook duidelijk. Deze broek is veel te groot”, besluit Véronique.

Kijk zelf maar even naar dit grappige momentje! En zet zeker het geluid aan.